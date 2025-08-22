'Chelís' explota contra Pumas: "Que poca ma*** que no tenga un delantero"

José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como 'El Chelís', lanzó duras críticas contra Pumas y su actual gestión deportiva. En una charla para el programa 3 en la banca, el exdirector técnico de Puebla cuestionó la falta de un centro delantero en el equipo, la dependencia de refuerzos extranjeros y la poca producción de talento propio en las fuerzas básicas.

La falta de un delantero en Pumas

Durante la entrevista, Sánchez Solá fue contundente: "Que no tiene, madre, que Pumas no tenga un centro delantero y fuerzas básicas que sustituyan a Macías. Eso es infame". Para el analista, la directiva universitaria ha descuidado uno de los aspectos esenciales del club: la formación de futbolistas capaces de competir en el primer equipo.

La reciente incorporación de José Juan Macías no convenció al comentarista, quien considera que el equipo debería tener alternativas surgidas de sus categorías inferiores. Además, señaló que la plantilla actual carece de calidad en varios de sus refuerzos foráneos, criticando que de los nueve extranjeros solo cuatro estarían a la altura de la Liga MX.

Fuerzas básicas con extranjeros y fichajes cuestionados

'El Chelís' también cuestionó que en las fuerzas básicas de Pumas haya jóvenes extranjeros ocupando espacios que, en su opinión, deberían ser para jugadores mexicanos. "Eso es infame", sentenció, recordando que la filosofía del club siempre ha sido impulsar talento nacional.

Si bien reconoció que contrataciones como el galés Aaron Ramsey y el portero costarricense Keylor Navas tienen peso mediático, criticó que el resto de las incorporaciones no aportan un verdadero salto de calidad. Según el analista, la directiva universitaria apuesta más por nombres llamativos que por un proyecto deportivo sólido y sustentado en la cantera.

