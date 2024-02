¡Dan la cara! Jugadores y cuerpo técnico de San Luis se disculpan tras malos resultados

Después de la contundente derrota por 4-1 ante Querétaro, jugadores y cuerpo técnico del Atlético San Luis se presentaron en una conferencia de prensa para asumir la responsabilidad y disculparse con la afición del equipo potosino.

El capitán del equipo, Javier Güemez, tomó la palabra para expresar la situación actual del equipo, subrayando que la ejecución de las instrucciones del director técnico, Gustavo Leal, recae en los jugadores como únicos responsables de los resultados adversos.

"Estamos muy avergonzados por los resultados, no estamos conformes con ello, trabajamos y no nos alcanza, los únicos responsables somos nosotros los jugadores, estamos en la misma línea, tal cual como lo hicimos el torneo pasado, pero ahora no nos salen las cosas y vamos a trabajar para dar un cierre de torneo digno que los aficionados se sientan orgullosos".

Javier Güemez continuó destacando la construcción de un equipo, un estilo y una identidad, reconociendo que actualmente no están alcanzando sus metas. Aseguró que trabajarán en conjunto para superar la situación y respaldar al director técnico, Gustavo Leal, quien cuenta con la confianza del equipo.

"Hemos construido un equipo, un estilo y una identidad, pero no nos está alcanzando y vamos a trabajar en ello, todos juntos, es la única manera de salir adelante, vamos a salir adelante, dar la cara y sobre todo lo que nos compete en la cancha va a ser el respaldo a nuestro técnico. Creemos firmemente en la idea de juego y no nos están saliendo las ejecuciones, somos los únicos responsables o los mayores responsables hoy en día".

El mediocampista rojiblanco también hizo un llamado a los aficionados para que continúen apoyando en los próximos partidos y juntos superen este difícil momento.

"A la afición sigan creyendo, apoyándonos, los necesitamos, nuestros partidos en el Lastras serán fundamentales y verán un equipo con otra cara", concluyó Güemez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAYRA PELAYO TRAS VICTORIA VS EU: 'LES JUGAMOS AL TÚ POR TÚ Y SALIMOS CON ESOS DOS GOLES'