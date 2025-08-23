Gabriel Milito destaca la actitud de Chivas para empatar a Xolos

Chivas logró empatar un 3-0 en contra en los últimos 15 minutos del encuentro ante Xolos. El entrenador argentino, Gabriel Milito reconoció a su equipo por la actitud mostrada en el Estadio Caliente ante una difícil situación.

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre el empate de Chivas ante Tijuana?

Milito resaltó la reacción de su equipo y pese a que no están felices con el empate se van con un buen sabor de boca por lo demostrado en un escenario en el que parecía imposible que se repusieran.

"Salimos a ganar... no era fácil remontar un 3-0 y el equipo con mucho orgullo, y buscando en todo momento, lo pudo conseguir, pudo ser peor, pudo ser derrota, sin embargo lo empatamos", inició Milito.

"No vinimos a empatar, pero por cómo se dio el trámite rescatamos un punto", sentenció el argentino para compartir su reflexión sobre el complicado duelo ante los dirigidos por Sebastián Abreu.

¿Qué sigue para Chivas?

Chivas se prepara para un calendario complicado luego de un encuentro que dejó dudas, especialmente en cuestiones defensivas, pues fueron desatenciones las que dictaron sentencia para el Rebaño en la frontera.

