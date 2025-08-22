¡Cinco al hilo! Chivas recibe quinto penal en contra, ante Tijuana, en el Apertura 2025

Finalmente llegó el quinto penal marcado en contra para las Chivas, y es que se produjo el penal en los últimos minutos de la primera parte; sin embargo, Adonis Preciado terminaría fallando el tiro ante Tala Rangel.

Un penal más que claro en donde terminaron jalando descaradamente al atacante para que Katia Itzel García terminara marcando la pena máxima para sentenciar el quinto tiro en contra al hilo para el Rebaño.

Liga MX l IMAGO7

¿Le perdonaron penal a chivas previamente?

Cabe mencionar que en los primeros minutos hubo una polémica decisión sobre otro choque entre Alan Mozo y Adonis Preciado en el área, pero no se revisó en el VAR, de acuerdo al cantante Guerrero debió marcar.

Ese polémico encuentro entre ambos jugadores se dio tras la primera anotación del encuentro por conducto de Gilberto Mora quien a los cinco minutos ya adelantaba al equipo local.

VAR l IMAGO7

Quinto penal al hilo

Tras la marcación en contra Chivas consiguió su penal número cinco que le marcan desde la Jornada 2 ante el León. Cabe mencionar, que en la fecha 1 no vieron acción ante Tigres, juego que fue reprogramado.

Los cobros han sido contra León, Atlético San Luis, Santos y FC Juárez, y en esta sexta fecha contra Tijuana que finalmente fue el primero errado por parte del rival.

Tijuana vs Chivas l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RUBÉN DUARTE SE SINCERA CON KEYLOR NAVAS TRAS PARTIDOS CON PUMAS: “MARCA LA DIFERENCIA”

