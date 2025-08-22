Chivas se repone de una desventaja de tres goles y le saca el empate a los Xolos en la frontera

En duelo de la jornada 6 del Apertura 2025, un Chivas en mala racha se plantó en el Estadio Caliente y sacó un punto in extremis de Tijuana con un marcador de 3-3 que lograron luego de estar perdiendo 3-0.

Tijuana arrancó a tambor batiente al minuto 5, Miguel Tapias erró en la salida ante la presión rival y entregó el balón al juvenil sensación, Gilberto Mora, quien definió cruzado y de derecha para marcar el 1-0 en favor de los locales.

Mora firmó su segundo partido en fila marcando gol y llegó a seis tantos como profesional entre Liga MX y Leagues Cup.

Chivas intentó en los pies de Efraín Álvarez, pero no logró vencer la meta de José Antonio Rodríguez, teniendo así el arquero un primer tiempo tranquilo.

La primera polémica de la noche ocurrió en al minuto 45. En un tiro libre, Diego Campillo jaló la camiseta de Jackson Porozo y cometió el quinto penal en contra de Chivas en el Apertura 2025.

Desde los once pasos, Adonis Preciado se colocó y disparó, pero ‘Tala’ Rangel logró atajar el cobro con los pies, y en el rebote, Xolos no pudo aumentar la ventaja.

Tijuana marcó el 2-0 al minuto 51, en una jugada por izquierda donde Jesús Vega sirvió a Frank Boya, el camerunés definió sin marca en el área, y tras la revisión en el VAR, Katia Itzel García validó el tanto fronterizo.

Una nueva polémica ocurrió al minuto 58, tras una jugada a velocidad de Santiago Sandoval, Iván Tona tiró un manotazo al elemento de Chivas. En primera instancia, fue expulsado, pero una larga revisión en el VAR salvó a Xolos de jugar con uno menos.

Xolos aumentó la ventaja en el minuto 66 en un contragolpe de Ramiro Árciga que continuó Kevin Castañeda y que Luis Romo metió en propia puerta. El VAR se hizo presente por tercera ocasión y luego de otra larga revisión, dio por válido el 3-0 para los locales.

Chivas respondió inmediatamente en los pies de ‘La Hormiga’ González. El atacante recibió en el área un balón filtrado de Erick Gutiérrez y prácticamente sin marca fusiló la meta tijuanense para el 3-1 al minuto 74. Tercer gol en el torneo para el canterano Chiva.

Guadalajara siguió atacando y la ‘Ley del Ex’ se hizo presente con un gran cobro de Efraín Álvarez de tiro libre, que puso ilusión en la afición rojiblanca que abarrotó el Estadio Caliente.

En el agregado, Roberto Alvarado encendió al Pueblo Rojiblanco con un zurdazo que cruzó la meta local y firmó el 3-3 en el marcador.

Chivas logró el empate luego de dos derrotas en fila en Liga MX, llegando a 4 unidades, mientras que Tijuana llega a 9 puntos en seis partidos.

