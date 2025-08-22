¡Dura baja! Richard Ledezma sale lesionado del Xolos vs Chivas

Chivas ha tenido un partido de pesadilla ante Tijuana, pues además de ir abajo en el marcador perdieron a un elemento importante en los primeros minutos del encuentro, Richard Ledezma, quien tuvo que salir de cambio.

MEXSPORT

¿Qué le pasó a Richard Ledezma en el Xolos vs Chivas?

Apenas al minuto 3, Ledezma tuvo molestias tras caer por una disputa de balón, por lo que tuvo que salir de cambio para darle entrada a Alan Mozo, quien había perdido el sitio como titular con la llegada de Gabriel Milito.

A la siguiente jugada, Chivas recibió el primer gol de Tijuana, marcado por la joya del futbol mexicano, Gilberto Mora. A partir de ese tanto, el equipo rojiblanco perdió la organización y Xolos aprovechó.

MEXSPORT

El gol tempranero de Mora desajustó por completo a los tapatíos, que lucieron sin reacción y dejaron espacios que los fronterizos intentaron capitalizar. La ausencia de Ledezma en el medio campo se notó de inmediato, ya que el equipo perdió control y claridad en la salida.

Chivas no controló ante Tijuana

Con este panorama, Chivas quedó contra las cuerdas desde el arranque, obligado a remar contracorriente en un duelo clave del torneo. La presión sobre el plantel y el cuerpo técnico aumenta, mientras que Tijuana confirmó su buen inicio al aprovechar cada error del Rebaño.

MEXSPORT

