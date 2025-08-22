Bravos de Juárez remonta y vence a Santos en el arranque de la Jornada 6

Remontada brava. FC Juárez redobló el marcador al vencer 2-1 a Santos Laguna y suma sumar tres puntos más en su casa. Con goles de Denzell García y Ángel Zaldívar.

Cristian Dájome, el colombiano abrió el marcador apenas al minuto 11, aprovechando una jugada en la que la defensa de los Bravos no logró reaccionar a tiempo.

Imágenes del Santos vs Juárez

Juárez tuvo una oportunidad de oro al minuto 53 con una jugada polémica dentro del área, pero tras una revisión en el VAR, se confirmó la decisión original: no era penal.

A pesar del esfuerzo y los ajustes tácticos de Martín Varini, director técnico de Juárez, el gol del empate nunca llegó. En los minutos finales, ingresaron Dieter Villalpando y Raymundo Fulgencio en busca de mayor dinamismo al frente.



Sin embargo, fueron Denzell García y Ángel Zaldívar, los que lograron remontar el marcador con al 89’ y 90+2 y consiguieron la hazaña de la noche para que FC Juárez, sumaran tres puntos valiosos en el torneo.

