Bravos de Juárez remonta y vence a Santos en el arranque de la Jornada 6

El equipo de la frontera venció a los laguneros después de empezar perdiendo el encuentro
Iliany Aparicio
| 2025-08-22
Remontada brava. FC Juárez redobló el marcador al vencer 2-1 a Santos Laguna y suma sumar tres puntos más en su casa. Con goles de Denzell García y Ángel Zaldívar.

Cristian Dájome, el colombiano abrió el marcador apenas al minuto 11, aprovechando una jugada en la que la defensa de los Bravos no logró reaccionar a tiempo. Imágenes del Santos vs Juárez | MEXSPORT

Juárez tuvo una oportunidad de oro al minuto 53 con una jugada polémica dentro del área, pero tras una revisión en el VAR, se confirmó la decisión original: no era penal.

A pesar del esfuerzo y los ajustes tácticos de Martín Varini, director técnico de Juárez, el gol del empate nunca llegó. En los minutos finales, ingresaron Dieter Villalpando y Raymundo Fulgencio en busca de mayor dinamismo al frente.

Imágenes del Santos vs Juárez | MEXSPORT
Sin embargo, fueron Denzell García y Ángel Zaldívar, los que lograron remontar el marcador con al 89’ y 90+2 y consiguieron la hazaña de la noche para que  FC Juárez, sumaran tres puntos valiosos en el torneo.

Imágenes del Santos vs Juárez | MEXSPORT
