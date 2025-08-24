Julio González habla previo a su regreso al Olímpico Universitario: "Estoy muy contento por volver"

Después de jugar cinco años en el Estadio Olímpico Universitario como arquero local, Julio González vuelve a la casa del Club Universidad Nacional, pero ahora, como arquero rival, defendiendo los colores de Puebla.

Después de ocho meses, que es el tiempo que Julio lleva fuera de los Pumas, el arquero mexicano regresa a CU, esperando poder sacar un buen resultado que ayude a la Franja a salir del sótano de la tabla general en este Apertura 2025.

González como arquero de Pumas | MEXSPORT|

"Es un partido muy especial, es la primera vez que voy a volver a CU, estoy muy feliz aquí en Puebla, pero obviamente siempre va a ser un club al que le tengo mucho cariño, estoy muy contento por volver. Es un estadio en donde jugué los últimos cinco años, es un estadio que me trae buenos recuerdos", comentó Julio en entrevista con Fox.

Sobre la llegada de Hernán Cristante al banquillo de la Franja, Julio González habló sobre sus impresiones ante el arribo del nuevo entrenador de la Franja.

Cristante es el nuevo entrenador de Puebla | MEXSPORT|

"Siempre hay una conexión especial con los técnicos que he tenido que son porteros, porque sienten lo mismo que yo. Estoy seguro de que la visión que tiene Hernán de lo que quiere hacer con Puebla nos va a ayudar, con Pablo se hicieron buenas cosas, no se nos dieron los resultados", comentó González.

