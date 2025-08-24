Pumas perderá a Rubén Duarte para la Jornada 7 contra Atlas

Rubén Duarte sumó su quinta tarjeta amarilla del Apertura 2025 y se perderá el próximo partido de Pumas en el torneo. En el encuentro ante Puebla, correspondiente a la Jornada 6, el defensa español fue amonestado tras una falta que ameritaba la cartulina amarilla, la cual sacó sin pensar el árbitro central del juego, Iván Antonio López Sancho.

Al minuto 41 de juego, Puebla atacaba por el centro con Esteban Lozano. Cerca del área, Duarte intentó recuperar la esférica, sin embargo, terminó por cometer una fuerte infracción sobre el jugador rival. Ante esto, el juez no dudó en amonestarlo, por lo que llegó a cinco tarjetas amarillas en el torneo. Ante esto, Rubén enfrentará una sanción de un partido debido a dicho acumulado.

Pumas recibió a Puebla en CU | MEXSPORT

Así, el zaguero español se perderá el juego ante Atlas del próximo domingo 31 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025. Cabe resaltar que después de ese juego, la Liga MX tendrá una pausa por Fecha FIFA, por lo que Duarte jugará nuevamente con Pumas hasta el 12 de septiembre en n el duelo frente a Mazatlán de la Fecha 8 del torneo.

Las cinco tarjetas amarillas de Rubén Duarte en esta temporada septiembre distribuyen en la Jornada 1 ante Santos, luego en la Fecha 2 contra Pachuca, posteriormente en la J3 frente a Querétaro, luego en la semana anterior en el juego ante Toluca y en esta Jornada 6 contra Puebla en CU. El único duelo en el que no fue amonestado el español se dio ante Necaxa en la J4.

Duarte se perderá el próximo encuentro | MEXSPORT

En caso de que no haya otra baja por lesión o suspensión, el lugar que Duarte dejará disponible en el 11 titular de Efraín Juárez para el próximo duelo podría ser ocupado por Ángel Azuaje. Dicho futbolista fue el encargado de cubrir la central en los dos juegos que Álvaro Angulo estuvo suspendido, mientras que Rubén pasó a la banda izquierda.

En cuanto al tema de las tarjetas, ningún otro jugador de Pumas está en riesgo en este momento. Después de Rubén, Jorge Ruvalcaba y Adalberto Carrasquilla le siguen en este tema disciplinario, pues cada uno tiene tres amonestaciones hasta esta Jornada 6.

Duarte recibió la quinta amarilla en el juego ante Puebla | IMAGO 7