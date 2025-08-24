¡Se acerca el debut! Aaron Ramsey estará en la banca de Pumas ante Puebla

Aaron Ramsey, uno de los fichajes más importantes de Pumas para el Apertura 2025 podría hacer su debut con el equipo dirigido por Efraín Juárez, pues el galés llegó con una lesión, la cual no le ha permitido tener minutos en la Liga MX.

¿Ramsey será titular ante Puebla?

El mediocampista llegó con el resto del equipo al Estadio Olímpico Universitario, pero no será titular en el encuentro ante Puebla, aún así, la afición espera verlo en acción durante algunos minutos.

Aaron Ramsey llegó al club como una de las grandes contrataciones, ya que su experiencia en equipos importantes del mundo como Arsenal y Juventus, han ilusionado a la afición auriazul.

El impacto que promete Ramsey en Pumas

Su incorporación representa un golpe de autoridad para los Pumas, que buscan ser protagonistas en el Apertura 2025. La calidad y liderazgo del galés podrían aportar equilibrio y jerarquía en el mediocampo universitario.

La expectativa es alta y cada minuto que sume en la cancha será seguido de cerca por la afición, que confía en que Ramsey se convierta en una de las figuras del torneo y ayude a que el equipo recupere el protagonismo en la Liga MX.

