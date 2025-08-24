Luka Romero tras su gol ante Toluca: "Es una alegría entrar así"

El pasado sábado, en el encuentro que enfrentó a Cruz Azul y a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario, Luka Romero ingresó al campo en los últimos minutos del juego, siendo determinante al conseguir el gol con el que el equipo celeste se llevó la victoria.

Una vez finalizado el encuentro, con el que la Máquina se acerca al liderato del Apertura 2025, el autor del único gol del encuentro habló sobre la importancia de su gol, asegurando que entrar de esa forma al juego le representa una alegría.

Romero celebra su gol con Cruz Azul | MEXSPORT|

“Es una alegría enorme entrar así con el partido 0-0, uno siempre quiere hacer lo mejor posible y qué mejor que con un gol y dándole la victoria al equipo”, comentó Romero en entrevista con TUDN.

Asimismo, pensando en lo que se vienen y en todas las críticas que hubo con el equipo después de la actuación del cuadro celeste en Leagues Cup, Romero aseguró que este es un equipo increíble, vaticinando lo que se viene para los aficionados.

La Máquina ganó con gol de Luka Romero | MEXSPORT|

“Lo venimos demostrando desde hace mucho, hoy jugamos un partido contra un gran rival, se hicieron las cosas bien y se pudo dar el triunfo Tenemos un grupo fantástico, jugador por jugador, somos un equipo increíble, entonces, se está viendo lo que venimos haciendo ahora, que venimos trabajando muy bien en la semana y gracias a Dios se pudo dar”, finalizó Luka Romero.

