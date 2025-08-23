Luka Romero anotó su primer gol del torneo con Cruz Azul

Este sábado, en el cierre de la jornada sabatina de la Liga MX, la Máquina Celeste de la Cruz Azul venció a los Diablos Rojos del Toluca con gol en solitario del mediocampista mexicoargentino Luka Romero, quien anotó su primera diana de este certamen.

Romero, que no arrancó este encuentro como titular, ingresó al 74 para sustituir a Carlos Rodríguez y, apenas tres minutos después (gracias a un pase de Orozco Chiquete) el exjugador del Milan marcó el único tanto del encuentro.

¡Y aquí está el gol de La Maquinola! 🚂💙



Enorme pase de Chiquete y tremendo cómo se lanzó Luka Romero para rematar. 🦸🏻‍♂️#LaLigaDeLaAfición✨ | #J6 | #AP25 pic.twitter.com/YJ3lysZgdM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 24, 2025

Chiquete, en una jugada que se gestó en mediocampo, vio el movimiento de Romero ye metió un centro "desde el sillón de su casa" que dejó a Romero solo para que su remate venciera a Hugo González, arquero de los choriceros.

Este es el tercer gol que Romero anota con Cruz Azul en Liga MX desde su llegada, en el Clausura pasado logró anotar en dos ocasiones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul, con lo justo, vence a Toluca y se acerca al liderato del Apertura 2025

La Máquina ganó con gol de Luka Romero | MEXSPORT|