Cruz Azul, con lo justo, vence a Toluca y se acerca al liderato del Apertura 2025

Luka Romero necesitó apenas unos minutos en la cancha para cambiar el rumbo del partido. Ingresó desde el banquillo y marcó el gol con el que Cruz Azul venció 1-0 a Toluca, actual campeón del futbol mexicano, hilando así su cuarta victoria consecutiva.

Y es que aprovechó al 78’ una asistencia precisa de Jesús Orozco Chiquete para definir con temple dentro del área y desatar la locura en el Estadio Olímpico Universitario, que lució repleto de camisetas azules y registró un aforo superior a las 22 mil personas.

Desde el arranque, La Máquina fue superior. Al minuto 22, Nacho Rivero estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo que se estrelló en el poste. Poco después, al 42’, Charly Rodríguez sacó un remate que pasó apenas desviado del marco visitante.

En la segunda mitad, ambos técnicos movieron sus piezas buscando romper el empate, pero fue Nicolás Larcamón quien acertó. El ingreso de Luka Romero fue decisivo para destrabar un partido cerrado ante un rival exigente.

Incluso Willer Ditta, al 63’, intentó un disparo de tres dedos que se fue por un costado, reflejo del dominio celeste que se mantuvo constante.

Con esta victoria, Cruz Azul suma tres puntos más y se mantiene en los primeros lugares de la tabla, consolidando el buen momento del equipo bajo el mando de Nicolás Larcamón.

