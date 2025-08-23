¡Recibimiento de primera! Afición de Cruz Azul arma mosaico para recibir al equipo

La Jornada 6 de la Liga MX, concluye sus acciones del día sábado con el duelo entre Cruz Azul vs Toluca, sin embargo, este tuvo que ser pospuesto por las malas condiciones del clima, pese a esto, la afición no deja de alentar a su Máquina e incluso tienen preparado un mosaico especial.

Previa del duelo Cruz Azul vs Toluca I @CruzAzul

Recibimiento de Liguilla

Tras la demora del inicio del juego por tormenta eléctrica, varios aficionados tuvieron que resguardarse de la lluvia en los túneles del Estadio Olímpico Universitario, mientras que otros se quedaron en sus butacas para continuar la fiesta bajo la lluvia.

Ante la lluvia y con mucho tiempo libre, la fiel afición celeste práctico el mosaico con el que van a recibir a su Máquina. La imagen muestra los colores típicos del equipo (rojo, blanco y azul), formando el clásico escudo.

Pese a la demora del juego, la afición volvió a cumplir al club y esperan que su equipo haga lo propio en la cancha, sin embargo, frente a ellos tienen al poderosos Toluca, actual monarca de la Liga MX.

Mosaico de la afición del Cruz Azul I @CruzAzul

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Nahuel Guzmán se equivoca en el segundo gol de Mazatlán