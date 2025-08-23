¡De Puskas! Sergio Canales anota gol olímpico en el Rayados vs Necaxa

Un auténtico gol se mandó Sergio Canales en el Rayados vs Necaxa, el mediocampista español sorprendió con su ejecución desde el córner para mandar el esférico pegado al primer palo para aumentar la ventaja en el ‘Gigante de Acero’.

El ibérico sacó un zapatazo por la punta de la derecha que terminó cerrando, sorprendiendo al guardameta que se encontraba fuera de su meta y al defensa que se encontraba en el primer palo para cubrir esa zona.

Todo sucedió en el minuto 20 de la primera parte cuando decidió mandar el tiro directo a la portería que se terminó incrustando desatando la locura de la afición en el inmueble de la Sultana del Norte.

Segundo gol

Sergio Canales hizo su segundo tanto en el Apertura 2025, el mediocampista español anotó por primera vez en este torneo ante el León en la goleada de los regiomontanos en el Bajío de 3-1. Además de sumar dos asistencias más.

Nuevos líderes

Los Rayados de Monterrey a falta de unos minutos de concluir sentenciaron el resultado a favor con la ejecución de Sergio Ramos desde los once pasos para extender la ventaja sobre Necaxa y tras el empate de Pachuca se colocaron en el liderato con 15 unidades.

En la séptima fecha buscará refrendar su liderato cuando se meta a la Angelópolis ante el Puebla que tiene nuevo entrenador en la persona de Hernán Cristante.

