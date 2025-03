Sergio Canales asegura que no hay diferencia competitiva entre Liga MX y LaLiga

Sergio Canales continúa con su paso por la Liga MX, convirtiéndose en un referente de Rayados. Ahora en su cuarto torneo con el conjunto regio, el español habló sobre las diferencias entre el futbol mexicano y la Liga española.

En entrevista con David Faitelson, el exjugador del Real Betis, afirmó que salvo el tipo de competición (torneos cortos vs torneos largos) no ve diferencias, especialmente en el lado competitivo.

Compite en su cuarto torneo | IMAGO7

“¿Competitiva? Diferencia ninguna. Al final aquí la liga es super competitiva, la diferencia es torneo largo… Si, es muy buena (liga), hay muy buenos jugadores, de mucha calidad”, explicó el futbolista ibérico.

No ve diferencias con laliga | IMAGO7

Crecimiento en la liga

Canales también habló sobre el crecimiento de la Liga MX. De acuerdo, con el 10 de Rayados, desde su llegada en el 2023, ha visto una mejora en el torneo, especialmente en el nivel táctico de todos los equipos.

“Desde que he llegado, año y medio que son tres temporadas y media, he visto un crecimiento enorme en cuanto a estructuras, en cuanto a nivel táctico… Ahora he visto una evolución muy grande. Ya te enfrentas a cualquier equipo y tácticamente todos te complican. La verdad que, el crecimiento está siendo muy rápido”, afirmó el español.

Ha visto un crecimiento en el futbol mexicano | IMAGO7

