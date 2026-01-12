Ruso Brailovsky deja misterioso mensaje sobre su futuro: 'esperen dos días'

El exfutbolista y comentarista Daniel Brailovsky sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un video donde sugiere que pronto revelará una noticia importante. Aunque el mensaje fue breve y acompañado de una carne asada, sus palabras abrieron la puerta a múltiples teorías sobre su posible regreso al Club América o un nuevo rol en el futbol mexicano. Por ahora, pidió paciencia: “Así hay que cocinarlo, a fuego lento”.

El "Ruso” Brailovsky, exjugador del América y actual analista deportivo, desató una ola de especulaciones en redes sociales luego de publicar un breve pero intrigante mensaje en video. En la grabación, se le observa preparando una carne asada mientras lanza un comentario que ha captado la atención de sus seguidores:

“Así hay que cocinarlo, a fuego lento. Aunque lo mío ya está cocinado, esperen un par de días más y les cuento”, afirmó Brailovsky, sin ofrecer mayores detalles sobre lo que podría estar por anunciar.

Lanzó un mensaje en redes | MEXSPORT

¿Cambio de proyecto o regreso al América?

Brailovsky, una de las figuras más queridas del América en la década de los 80, ha mantenido una presencia constante en los medios deportivos en los últimos años. Actualmente es uno de los rostros más destacados de la cadena FOX-Tubi, donde se ha consolidado como analista respetado. Sin embargo, su reciente publicación parece indicar que un cambio se avecina.

Actualmente trabaja en televisión | MEXSPORT

Algunos usuarios en redes especulan que podría tratarse de un movimiento dentro de su actual trabajo como comentarista, mientras que otros insisten en la idea de un regreso al club de sus amores. La frase “esperen un par de días” ha sido interpretada como una cuenta regresiva hacia un anuncio oficial, lo que ha incrementado el interés mediático en torno a su figura.

Desde su retiro como futbolista profesional, Brailovsky ha sabido mantenerse vigente en el mundo del deporte, tanto desde los banquillos como frente a las cámaras. Habrá que esperar, como él mismo pidió, un par de días para saber si su mensaje fue una simple ocurrencia con carne al fuego… o el anticipo de una bomba futbolística

Pide paciencia con su anuncio | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.