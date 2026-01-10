José Saturnino Cardozo manda mensaje previo a debut del Toluca en el Clausura 2026

A horas del debut del Toluca en el Clausura 2026 ante Monterrey, José Saturnino Cardozo volvió a hacerse presente entre la afición escarlata con un mensaje cargado de identidad y nostalgia. El histórico goleador paraguayo, máximo ídolo del club, utilizó su cuenta de X para escribir “Mi Toluca”, en respuesta a una publicación reciente del equipo.

El mensaje surgió luego de que el Toluca compartiera un reposteo con una serie de imágenes en las que se recuerda la etapa más gloriosa de la institución, levantando títulos y reviviendo momentos históricos. La publicación fue parte de la conmemoración por los 31 años de la llegada de Cardozo al club, un hecho que marcó un antes y un después en la historia escarlata.

Mensaje de Cardozo l CAPTURA

La breve pero significativa respuesta del exdelantero no tardó en generar reacciones entre los seguidores del Toluca, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y agradecimiento. Para muchos aficionados, el “Mi Toluca” representa el vínculo eterno entre el club y el futbolista que definió una era.

¿El máximo ídolo del Toluca?

José Saturnino Cardozo arribó al Toluca a mediados de la década de los noventa y rápidamente se convirtió en sinónimo de goles, títulos y liderazgo. Durante su etapa como jugador, el paraguayo fue pieza clave en la obtención de campeonatos de Liga MX y consolidó al club como una de las potencias del futbol mexicano.

El recuerdo de aquellas imágenes levantando trofeos sigue vivo en la memoria colectiva de la afición, especialmente en la previa de un nuevo torneo. El mensaje del ídolo llega justo en un momento simbólico, cuando los Diablos Rojos buscan iniciar con el pie derecho el Clausura 2026 frente a uno de los rivales más fuertes del campeonato.

El duelo ante Monterrey representa una prueba importante para el Toluca en su debut, y la voz de Cardozo, aunque breve, funciona como un impulso anímico desde la historia. Su figura continúa siendo un referente para jugadores, cuerpo técnico y seguidores del equipo.

Saturnino Cardozo l ElDragonMushu

Una Figura que no se olvida

A más de tres décadas de su llegada, el legado de José Saturnino Cardozo sigue intacto. Su identificación con el club trasciende generaciones y se mantiene vigente en cada referencia al pasado glorioso del Toluca.

Así, en la antesala del inicio del Clausura 2026, el mensaje de Cardozo reafirma el sentimiento de pertenencia que marcó su carrera. Un simple “Mi Toluca” bastó para recordar que la historia, los títulos y la identidad del club siguen estrechamente ligados al ídolo paraguayo.