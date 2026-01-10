¡Inédito! Periodistas entran en pleito en sala de prensa tras duelo de Copa Africana de Naciones

El partido de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones entre Nigeria y Argelia definió a uno de los semifinalistas del torneo y confirmó una nueva presencia del conjunto dirigido por Eric Chelle entre los cuatro mejores. El resultado deportivo colocó al equipo nigeriano en la antesala de la final, donde enfrentará a Marruecos el próximo miércoles en Rabat.

Cuartos de Final Copa Africana I AP

Más allá del marcador, el encuentro también derivó en un episodio ocurrido fuera del terreno de juego que involucró directamente a integrantes de los medios de comunicación. La atención se desplazó hacia lo sucedido en la zona mixta del estadio, espacio destinado a la cobertura informativa posterior al compromiso.

Victoria de Nigeria I AP

Incidente en el área de prensa

De acuerdo con un video difundido por el medio marroquí Le360, tras el silbatazo final se produjo un intercambio entre dos grupos de personas acreditadas en la zona mixta. Las imágenes muestran un cruce inicial que evolucionó en contactos físicos dentro del área asignada para entrevistas y tránsito de periodistas.

En la grabación se observa a un hombre, identificado por portar gorra marrón y una chamarra con colores rojo, blanco y azul, que en medio del altercado lanzó una patada contra otro comunicador presente en el lugar. El incidente ocurrió mientras otros acreditados se encontraban realizando labores relacionadas con la cobertura del partido.

CAPTURA DE PANTALLA

Contexto posterior al partido

El suceso en la zona mixta coincidió con otro momento de tensión registrado al término del encuentro, cuando jugadores de ambas selecciones protagonizaron un intercambio sobre el campo de juego tras la decisión arbitral final. Esa situación fue contenida por los cuerpos técnicos y personal de apoyo.

Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre medidas administrativas, reportes oficiales o revisiones en torno a lo ocurrido en el área destinada a la prensa. Tampoco se ha precisado si el incidente derivó en acciones por parte de los organizadores o de la confederación correspondiente.

El hecho coloca en el foco la dinámica que se genera en espacios reservados para el ejercicio periodístico durante torneos internacionales, así como la interacción entre personas acreditadas en momentos posteriores a partidos de alta exigencia competitiva.

Mientras el certamen continúa su curso rumbo a las semifinales, lo acontecido en la zona mixta se suma a los registros extradeportivos del encuentro, en un contexto donde la labor informativa forma parte de la operación habitual de este tipo de competencias continentales.