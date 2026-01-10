¡Un lujo! TV Azteca transmitirá el Brasileirao

TV Azteca sigue reforzando su catálogo deportivo, y esta vez sumará a partir del 2026 la llegada del Brasileirao para la afición mexicana la cual será transmitida a través del canal de televisión de paga; TV Azteca Deportes Network.

El futbol brasileño es reconocido a nivel global por su alto nivel de juego, la intensidad de sus partidos y por ser una constante cuna de talento que posteriormente emigra a las principales ligas de Europa. Clubes históricos y de gran arrastre mediático forman parte de esta competición, lo que genera un interés creciente entre los aficionados fuera de Brasil.

Se refuerza el catálogo de TV Azteca

Con esta incorporación, TV Azteca Deportes Network refuerza su apuesta por el futbol internacional, acercando a los seguidores mexicanos a una liga que destaca por su estilo ofensivo, estadios emblemáticos y una pasión inigualable en las gradas. La transmisión permitirá seguir de cerca a figuras consolidadas y a jóvenes promesas que buscan dar el salto al plano internacional.

La señal de paga de TV Azteca será la encargada de llevar los encuentros del campeonato brasileño, lo que representa un nuevo atractivo dentro de su programación deportiva. Aunque no se transmitirán todos los partidos de la temporada, la selección de encuentros buscará ofrecer los duelos más relevantes de cada jornada.

Esta cobertura parcial incluirá enfrentamientos entre equipos de mayor tradición, así como partidos clave que puedan marcar el rumbo del torneo. De esta manera, los aficionados podrán mantenerse al tanto de la pelea por el título, los puestos de copas internacionales y la lucha por evitar el descenso.

¿Qué representa la llegada del Brasileirao a México?

La llegada del Brasileirao a la televisión mexicana también abre la puerta para que el público siga a futbolistas que podrían convertirse en futuros referentes del futbol mundial. Históricamente, la liga brasileña ha sido un escaparate de estrellas que después brillan en selecciones nacionales y clubes europeos.

Para TV Azteca Deportes Network, la transmisión del Brasileirão 2026 representa una oportunidad de diversificar su contenido y competir en un mercado cada vez más amplio de derechos deportivos internacionales. La apuesta responde al interés de una audiencia que busca nuevas ligas y estilos de juego más allá del futbol local.

Con este acuerdo, el futbol brasileño suma una nueva ventana en México, consolidándose como una liga de gran atractivo para los aficionados. A partir de la temporada 2026, algunos de los partidos más destacados del Brasileirão podrán disfrutarse a través de TV Azteca Deportes Network, acercando la pasión del futbol brasileño al público mexicano.

