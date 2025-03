¿Respuesta a ‘Pollo’ Briseño? Miguel Layún defiende al América: “Es más fácil decir que demostrar”

Defiende el escudo. Las palabras de Antonio ‘Pollo’ Briseño causaron bastante revuelo y polémica y luego de afirmar que el Club América es 'protegido por Televisa', Miguel Layún lanzó un mensaje en redes sociales defendiendo al club de sus amores.

A través de su cuenta oficial de X, Miguel Layún habló sobre como es la realidad que se vive en América y lo fácil que es para otros equipos y jugadores señalar sin fundamentos a las Águilas, aclaró que vestir la camiseta no es para cualquier y puso como ejemplo a seguir a Henry Martín.

A pesar de que Layún en ningún momento menciona o hace referencia al ‘Pollo’ Briseño, sus seguidores en redes sociales lo tomaron como una respuesta al exjugador de Chivas y hoy futbolista de Toluca.

Es más fácil decir que aguantar y mostrar…



América el equipo con más presión del país, la gente, los medios, etc.



Aquí quien no está preparado mentalmente truena, quien lo está, se vuelve figura, si tienen dudas está la historia de @HenryMartinM, y hay otras que no tuvieron el… — Miguel Layun (@Miguel_layun) March 17, 2025

“Es más fácil decir que aguantar y mostrar… América el equipo con más presión del país, la gente, los medios, etc”, declaró Layún en X.

Miguel Layún desmiente protección en América como lo afirmo Pollo Briseño

El mensaje del exfutbolista de las Águilas causó bastante revuelo en redes sociales y debido a las cientos de respuestas que tuvo su publicación, tanto positivas como negativas, Miguel Layún puso de ejemplo su carrera por Coapa, lo mucho que sufrió las criticas y como las superó para construir una carrera llena de éxitos.

“Me putearon y aguante, fui al psicólogo porque estuve a punto de quebrar, nadie me protegió, nadie me cuidó, fue mi familia y yo vs la situación”, sentenció Miguel Layún.

Y antes que me vengan a llorar, solo diré que tengo sustento para poder hablar de estos temas.



Me putearon y aguante, fui al psicólogo porque estuve a punto de quebrar, nadie me protegió, nadie me cuidó, fue mi familia y yo vs la situación.



Quién tenga pruebas de lo contrario,… https://t.co/cNrF8z9HKB — Miguel Layun (@Miguel_layun) March 17, 2025

