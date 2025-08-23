¡Se apagó la pólvora! Mazatlán deja ir la victoria ante Tigres en El Encanto

La Jornada 6 de la Liga MX ha estado llena de partidos emocionantes, esta vez los Cañoneros de Mazatlán han dejado ir un resultado que sin duda se habría metido en los mejores a lo largo de toda su historia. Tigres, con todos sus mejores jugadores al ataque logró empatar de manera agónica en El Encanto.

Sorpresa en el Pacífico

Mazatlán sufrió desde los primeros minutos, ya que tan solo al 2', Bryan Colula se fue expulsado. Posteriormente, el primer gol del partido llegó al minuto 21' con Facundo Almada, quien aprovechó que uno de sus compañeros le bajó la pelota en el área para meter un cabezazo contundente y adelantar de manera sorpresiva a su equipo.

Antes de que terminara el primer tiempo, llegó el gol del empate conducto del refuerzo bomba de Tigres, ya que Ángel Correa estuvo más que atento a la jugada después del disparo de su capitán, Fernando Gorriarán; con ese resultado, la gran sorpresa de la jornada no se concretaba.

Segundo tiempo de alarido

El segundo tiempo no pudo comenzar de peor manera para los felinos, ya que tan solo unos segundos después de haber comenzado, la defensa de Tigres jugó el balón hacia atrás, causando una equivocación que aprovechó otro de los refuerzos para el Apertura 2025, Fábio Gomes; fue entonces cuando el partido se 'rompió' por completo.

Tigres no cesó desde ese momento en tratar de empatar el juego, teniendo oportunidades a racimos, llegando al tiempo de agregado, cuando después de un momento de extrema lucidez por parte de Correa, el argentino envió un centro preciso a los pies de Sebastián Córdova, quien centró de primera intención para encontrar a André-Pierre Gignac, quien con un potente cabezazo empató el juego; sin embargo, el VAR anuló el gol.

Tan solo un par de minutos después, nuevamente con los universitarios al frente, un rebote milagroso para la visita, lo tomó Nicolás Ibáñez, quien después de controlar, se dio la media vuelta y mandó el balón al fondo, dejando todo 2-2 de manera agónica, pero aún faltaban más emociones, pues al 90+11', nuevamente Correa metió un centro por la banda de la izquierda, Gignac dejó pasar el balón y Sánchez Purata 'cerró la pinza', convirtiéndose en el autor de uno de los goles más dramáticos de la fecha.

La polémica volvió a acompañar el final del juego que llegó a más de 17 minutos de agregado, debido a que el VAR volvió a notificar a Joaquín Vizcarra que el gol de Tigres tampoco era válido debido a un nuevo fuera de lugar, causando la molestia de los dirigidos por Guido Pizarro. El encuentro finalizó con un eléctrico empate a dos goles.

