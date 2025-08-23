Nahuel Guzmán se equivoca en el segundo gol de Mazatlán

Este sábado, en la búsqueda de mantener el paso firme en el liderato del Torneo Apertura 2025, Nahuel Guzmán fue clave para Mazatlán en el empate entre los Felinos y los Cañoneros.

En los primeros segundos de los últimos 45 minutos del partido, Nahuel Guzmán se equivocó de fea forma cuando, en un pase hacia atrás, "El Patón" quiso salir a reventar el balón, aunque quiso reaccionar con el atacante de Mazatlán encima.

Apenas iban segundos del complemento y volvió a marcar el @MazatlanFC. 😱



Aquí les dejo el tanto de Fabio Gomes para los Cañoneros. ⚓💜#LaLigaDeLaAfición✨ | #J6 | #AP25 pic.twitter.com/ylSgsoaG60 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 24, 2025

Fabio Gomes alcanzó a reaccionar cuando se dio cuenta de que el balón quedó a la deriva, punteó el esférico ante la salida de Nahuel y definió sin portero para poner el segundo gol del encuentro para la causa mazatleca.

Al final, específicamente al minuto 100 de tiempo corrido, Nicolás Ibáñez marcó el segundo gol de Tigres y selló el empate en el encuentro entre los regiomontanos y el Mazatlán FC.

El error de Nahuel | MEXSPORT|