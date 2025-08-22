Mazatlán vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J6 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Mazatlán recibe una dura visita en el Estadio El Encanto; Tigres viene con 'sed de revancha' después de haber sido eliminado en Cuartos de Final de la Leagues Cup a manos del Inter de Miami. Por parte de los Cañoneros, una victoria le daría la posibilidad de meterse a una mejor posición en la tabla y así seguir peleando por la Liguilla.

El Encanto recibirá el partido el sábado por la noche | Imago7

¿Cómo llegan ambos a la sexta fecha del torneo?

Mazatlán es el lugar 12 de la tabla del Apertura 2025; con solamente cinco puntos conseguidos, los Cañoneros aún se encuentran en una posición fuera de la siguiente fase, por lo que una victoria sería de mucha ayuda para sus aspiraciones. Sus cinco unidades se conforman de una victoria, dos empates y dos derrotas.

La Jornada 5, Mazatlán perdió ante uno de los líderes del torneo, Rayados de Monterrey; sin embargo, lo hizo 3-2 en un encuentro bastante peleado de principio a fin. Previo a eso, en su último compromiso como locales, los mazatlecos empataron a dos goles en contra de los Xolos de Tijuana.

Nicolás Benedetti festejando su gol ante Xolos | Imago7

Por parte de Tigres, por el momento de encuentran en la sexta posición de la tabla con nueve unidades conseguidas por medio de tres victorias; los felinos tienen una sola derrota en el torneo y también un partido pendiente, el de la Jornada 1 ante Chivas.

La derrota de Tigres en el Apertura 2025 fue en la Jornada 5 ante las Águilas del América con marcador de 1-3, aunque eso no es todo, pues a mitad de semana también fueron derrotados por Inter de Miami con un marcador de 1-2, en donde se rescata la participación de su refuerzo Ángel Correa, quien fue el autor del gol del descuento.

Tigres ha perdido sus dos últimos partidos en cualquier competencia | Imago7

¿Dónde ver el duelo entre mazatlecos y regios?

Fecha : Sábado 23 de agosto

: Sábado 23 de agosto Estadio : El Encanto

: El Encanto Horario : 7:00 PM (tiempo del centro de México)

: 7:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 7, Tubi

