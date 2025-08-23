Joaquim Pereira tuvo que abandonar el juego ante Mazatlán en camilla tras protocolo de conmoción

RICARDO OLIVARES
2025-08-23
Joaquim tuvo que abandonar el encuentro
|
MEXSPORT
| 23 Ago, 2025

El brasileño Joaquim Pereira vivió un amargo debut como titular esta temporada con Mazatlán en el duelo ante Tigres.

Al minuto 38, el defensor protagonizó un fuerte choque con el arquero felino Nahuel Guzmán, lo que obligó a detener el partido de inmediato. Joaquim salió en camilla del partido | MEXSPORT

Pereira fue atendido en el terreno de juego y, por protocolo de conmoción, salió en camilla con collarín, siendo trasladado de inmediato a un hospital para una valoración más detallada.

El futbolista dejó el campo entre la preocupación de compañeros y rivales.

Imágenes del Mazatlán vs Tigres | MEXSPORT
El club auriazul se mantiene a la espera de emitir el reporte médico oficial sobre el estado de salud del jugador.

