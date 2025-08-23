¡Hermandad en el Bajío! León rescata empate en casa ante Pachuca

La sexta jornada llegó al Bajío, León y Pachuca protagonizaron un empate a un tanto para la repartición de unidades; Oussama Idrissi e Ismael Díaz sentenciaron el resultado con par de penales en duelo de hermanos de Grupo Pachuca.

Los Tuzos abrirían el marcador antes del cuarto hora desde los once pasos por conducto de Idrissi, tras una falta de Barreiro sobre Alemao en el área mientras se buscaba el esférico.

Con poco y nada sobre el terreno de juego los locales encontrarían un penal a favor, gracias a la astucia de Ismael Díaz que terminaría derribado; el propio jugador haría valer la anotación.

Para la segunda parte sufriría de acciones de real peligro; Idrissi intentó en una de las más cercanas; sin embargo, el gol no llegaría ni para uno ni para el otro.

León se quedó con un menos

Lo más destacado en la parte complementaria sería la expulsión de Valentín Gauthier quien se terminaría yendo a las regaderas tras un pisotón sobre Jhonder Cádiz en alrededor del minuto 79 para dejar a ‘La Fiera’ con uno menos.

Actualidad en la tabla

Tras la división de unidades, los Tuzos llegaron a los 13 puntos, registrando su segundo duelo sin conocer la victoria tras iniciar con cuatro juegos con triunfo en el Apertura 2025. Por su parte, León llegó a 7, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas.

