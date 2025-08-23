¡Volvió el capi! Sergio Ramos anotó su primer gol del torneo

La Jornada 6 de la Liga MX sigue contando grandes historias dentro del terreno de juego, esta vez, fue el Estadio BBVA el que vivió un momento de júbilo, esto cuando Sergio Ramos se hizo presente en el marcador durante la victoria de Monterrey contra Necaxa.

Penal anotado por Ramos I IMAGO7

Gol y tres puntos

Los Rayados recibieron en su Gigante de Acero a los Rayos del Necaxa, en lo que parecía un duelo parejo, sin embargo, la balanza se inclinó para un solo lado y los locales se llevaron la victoria por tres goles.

En el minuto 55, el colegiado marcó un penal a favor de los locales luego de una mano por parte de un defensor de Necaxa, tras esto, el encargado de cobrarlo fue Ramos, quien convirtió el penal tras un perfecto cobro pegado al palo derecho.

Victoria de Rayados vs Necaxa I IMAGO7

En cuanto la esférica cruzó la línea de gol, los fanáticos del cuadro regiomontano explotaron con creces, pues no solo volvió al gol su capitán, sino también porque selló la victoria 3-0 que los coloca como líderes del torneo.

¡UNA LOCURA! 🔥



El BBVA explotó tras el gol de Sergio Ramos. ¡Un ídolo para los regios! ⚽️🇪🇸



📹 @RickyOlivaresV pic.twitter.com/8YiCfqjxrZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 24, 2025

