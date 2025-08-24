¡Amor no faltará! Ponchito González lanza mensaje a nuevos dueños del Atlas

Arturo ‘Ponchito’ González se encuentra viviendo su regreso a la que fuera su casa en sus primeros inicios, el mediocampista mexicano aseguró que es ‘inevitable’ enamorarse de lo que rodea a los Rojinegros del Atlas.

Ante eso y con la llegada de nuevos dueños, el jugador lanzó un mensaje para aquellos que tomen el timón del equipo mencionando que es una pasión que no podrán evitar enamorarse del conjunto tapatío.

Atlas l IMAGO7

“Estoy seguro de que se darán cuenta pronto, una vez que estén aquí, que estén en el estadio, que vivan el ambiente, que sientan los colores rojinegros. Estoy seguro de que se van a enamorar del equipo”, mencionó el canterano en entrevista con ESPN.

González resaltó que es inevitable no tener ese sentimiento con la escuadra de Guadalajara: “Es una pasión muy grande, es un equipo que se lleva en las venas y estoy seguro de que se terminarán enamorando”.

González l IMAGO7

Sobre su regreso a Atlas

Ponchito González recalcó que la decisión de regresar con Atlas fue propia: “Yo lo tenía claro, sabía que venir aquí representaba una oportunidad y algo que yo buscaba en mi carrera. Que se haya dado en buenos términos me dio mucha alegría”.

La esencia es la misma

Arturo González también resaltó que la esencia del equipo no se perderá pese a que se cambien a las personas en los altos mandos: “Digo, pasa este tema de la venta y demás, pero creo que la esencia es la misma, la pasión y el amor por el club es algo que no cambia”.

Alfonso González l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FULHAM EMPATA ANTE MANCHESTER UNITED CON RAÚL JIMÉNEZ VINIENDO DESDE EL BANQUILLO