¡Penal para el América! Así fue la pena máxima que marcó el 'Gato' Ortiz vs Atlas

¡Otra vez el 'Gato', otro penal para el América! Se está convirtiendo en tradición que cada partido en el que Marco Antonio Ortiz es el silbante central, la polémica arbitral esté presente. Y este domingo, en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, no fue la excepción.

Fue al minuto 18 que Cristian Borja desbordó por banda izquierda y mandó un centro que Gaddi Aguirre cortó en una barrida. Sin embargo, el 'Gato' Ortiz consideró que hubo mano y no dudó en sancionar un penal que Brian Rodríguez capitalizó al 19' para poner el 0-1 en el Estadio Jalisco.

Así fue el penal que Gato Ortiz sancionó a favor de América

En la repetición de la jugada se vio que el esférico golpeó cerca de la axila de Aguirre, en el brazo de apoyo al momento de la barrida. A pesar de que el movimiento fue el mismo que acompaña las barridas de cualquier futbolista, Ortiz consideró que el contacto del balón con el brazo era sancionable.

A pesar de los reclamos de los jugadores Rojinegros, el 'Gato' se mantuvo firme en su decisión. El central contó con el respaldo de Fernando Hernández, encargado del VAR, y que no consideró necesario pedirle a su compañero que revisara la jugada.

