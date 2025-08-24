Atlas recibe a Diego Cocca con enorme tifo en el Estadio Jalisco: 'Soy rojinegro'

Atlas está de fiesta con su nuevo entrenador. Tras la renuncia de Gonzalo Pineda, los rojinegros vieron la llegada del entrenador que los llevó a su mayor éxito en Diego Cocca. Hoy, el entrenador regresó al Estadio Jalisco por primera vez en dos años.

Cocca llegó por primera vez a Atlas para el Apertura 2020, procedente de Rosario Central. Aunque en sus primeras dos temporadas no fueron tan buenas, con más derrotas que victorias, para su segundo año el DT los llevó a lo más alto de la Liga MX.

Festejaron su regreso | MEXSPORT

El éxito de Cocca

Para su tercera temporada con los rojinegros, Cocca logró llevar a los rojinegros hasta la Final. Ya en el juego por el campeonato, los rojinegros lograron vencer a León en penales para alzar el primer título del equipo en 70 años, poniendo su nombre en la historia del equipo.

El éxito, sin embargo, no termina ahí pues, tan sólo seis meses después, el DT repitió la historia y consiguieron el bicampeonato, convirtiéndose en el tercer bicampeón de torneos cortos en ese momento. Tras los títulos terminó dejando al club para dirigir a Tigres, la Selección Mexicana, Real Valladolid y Talleres, pero en ninguno encontró éxito.

Los llevó al bicampeonato | MEXSPORT

El agradecimiento de la afición

Ahora, en su regreso al Jalisco, la afición demostró su amor y respeto por el entrenador que los llevó al bicampeonato. Previo al partido ante América de Jornada 6, la afición rojinegra desplegó un tifo en el estadio donde se veía la imagen del estratega argentino acompañado de la frase: “Soy Rojinegro y de Atlas voy enamorado”.

Le dedicaron un tifo | MEXSPORT

