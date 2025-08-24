Americanistas tunden a Andrés Vaca por narración del gol de Saint-Maximin: "muy forzado"

El narrador de TUDN, Andrés Vaca regresó a las transmisiones en el Atlas vs América, el cual no fue del todo positivo para él, ya que en redes sociales las críticas sobre su trabajo fueron duras.

¿Por qué criticaron a Andrés Vaca?

La afición del América expresó su disgusto sobre la narración de Vaca, especialmente en la anotación de Allan Saint-Maximin, pues la consideraron "la peor en la historia de su carrera" y "forzada" por soltar palabras en francés entre sus cantos de gol.

Afición señala el error de Vaca sobre Tricampeonato de goleo de 'Chucho' Benítez

Otra de las fuertes críticas que recibió Andrés Vaca fue el dato erróneo que mencionó durante la transmisión sobre el tricampeonato de goleo obtenido por Christian Benítez. El narrador mencionó que Joao Paulo Dias podría ser el primero en hacerlo en torneos cortos, debido a que 'Chucho' no lo hizo de manera consecutiva, sin embargo, el ecuatoriano lo realizó en el Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013.

La afición no perdonó y cuestionó su estilo en repetidas ocasiones. "Que quiso decir después de Merci? Au revoir? Porque si eso intentó lo pronunció más como el verbo avoir jajsjajajajn pero qué se yo de francés", "Jajaja la verdad que sí. Esas pausas y palabrillas en francés son recursos que hacen recordar a Martinolli, no le quedan a Vaca, muy forzado la verdad", escribieron algunos usuarios.

El regreso de Andrés Vaca a la narración quedó marcado por la polémica, y aunque algunos defendieron su estilo, la mayoría de los comentarios coincidieron en que deberá ajustar detalles si quiere recuperar la confianza de la afición en futuras transmisiones.

