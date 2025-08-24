¡Está de regreso! Andrés Vaca vuelve a narrar al América tras 'descanso'

Andrés Vaca rompió el internet, hace un par de semanas, cuando no apareció en las transmisiones de Televisa en el juego entre las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro.

Aunque el propio Vaca aclaró que pidió ese día debido a un compromiso familiar, la afición azulcrema no ha pasado de forma desapercibida el regreso del narrador a las transmisiones.

Vaca vuelve a las transmisiones de América | IMAGO7|

Además de Vaca, el equipo de transmisiones en el Atlas vs América está conformado por David Faitelson, Rafael Puente del Río y Gibran Araige en cancha

El encuentro se demoró poco más de una hora debido al protocolo de tormenta eléctrica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jets cortan a Samuel Jackson y las redes estallan pensando en Hollywood