¡Está de regreso! Andrés Vaca vuelve a narrar al América tras 'descanso'

Marcos Olvera García
| 2025-08-24
Andrés Vaca rompió el internet, hace un par de semanas, cuando no apareció en las transmisiones de Televisa en el juego entre las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro.

Aunque el propio Vaca aclaró que pidió ese día debido a un compromiso familiar, la afición azulcrema no ha pasado de forma desapercibida el regreso del narrador a las transmisiones.

Además de Vaca, el equipo de transmisiones en el Atlas vs América está conformado por David Faitelson, Rafael Puente del Río y Gibran Araige en cancha

El encuentro se demoró poco más de una hora debido al protocolo de tormenta eléctrica.

|
