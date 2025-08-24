Jets cortan a Samuel Jackson y las redes estallan pensando en Hollywood

Los New York Jets realizaron un movimiento inesperado en su plantilla al anunciar la baja del tackle ofensivo Samuel Jackson, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales debido a la peculiar coincidencia con el nombre del reconocido actor estadounidense Samuel L. Jackson.

Samuel Jackson cortado por los Jets | Jets

El liniero ofensivo llegó a los Jets en 2024, luego de un breve paso por los Jacksonville Jaguars, franquicia que lo había firmado en 2023 tras no ser seleccionado en el Draft de la NFL de ese año.

Redes lo 'confunden' con el actor Samuel L. Jackson |

Aunque su carrera en la liga ha sido discreta, el anuncio de su salida se volvió tendencia, con decenas de aficionados confundiendo inicialmente la noticia con el famoso intérprete de Hollywood. Memes, bromas y comparaciones no tardaron en aparecer, convirtiendo lo que parecía un simple movimiento de plantilla en un tema viral.

Por ahora, Samuel Jackson queda como agente libre y a la espera de una nueva oportunidad en la NFL, mientras que los Jets continúan ajustando su roster de cara a la temporada 2025.

Jackson se encuentra sin equipo | NFL

