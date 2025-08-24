¡Victoria con su refuerzo bomba! Los mejores memes de la victoria de América sobre Atlas

América consiguió su cuarta victoria del Apertura 2025 después de vencer a Atlas en el Estadio Jalisco ; sin embargo, hubo algunos momentos en el compromiso que causaron controversia, ya que el árbitro central Marco Antonio 'Gato' Ortíz, marcó un par de penales en contra de los Rojinegros, además de haber expulsado también a Aldo Rocha, capitán de los Zorros.

Sin duda alguna, uno de los momentos más importantes de la noche fue el debut de Allan Saint-Maximin, quien no solo jugó por primera vez en México, sino que lo hizo de gran manera al anotar su primer gol como Águila.

El 'dudoso' arbitraje en favor de América ha sido el principal punto a tratar para la gente en redes sociales, pero no queda duda que la afición americanista se quedará con este partido en la mente después del gol de su refuerzo bomba.

