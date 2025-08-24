¿David Faitelson 'ataca' en redes a América y a Andrés Vaca tras penal a favor de los azulcremas?

En el marco del último partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, Atlas recibió a América en el Estadio Jalisco; sin embargo, el regreso de Andrés Vaca a las transmisiones de las Águilas no ha venido solo, también ha traído polémica una vez más con David Faitelson, quien ha arremetido en contra del equipo azulcrema y del narrador principal de la cadena.

Marco Antonio Ortíz fue nuevamente el árbitro de un partido de América | Imago7

Faitelson vs América una vez más

Una vez más a través de X, David Faitelson ha participado con un tuit polémico, pues en la primera parte del partido entre Águilas y Zorros, el árbitro central, Marco Antonio 'El Gato' Ortíz marcó un nuevo penal en favor de los azulcremas, mismo que ha causado incredulidad en los espectadores, pues para ellos no había falta alguna.

El nuevo tuit del comentarista de TUDN ha sido directo, pues a manera de sarcasmo, ha comentado que nuevamente existió un penal a favor de los de Coapa; sin embargo, la novedad en la publicación es la mención al 'Gato' Ortíz y a Andrés Vaca, argumentando que son el factor común en cada momento que se marca una pena máxima para el cuadro amarillo.

Tuit de Faitelson durante el partido | Captura

Ortíz, ¿es el jugador número 12?

Las redes sociales siguen 'hablando' al respecto de lo que ha sucedido en el partido de la sexta fecha del futbol mexicano, pues el penal marcado por Ortíz, significó posteriormente el primer gol del partido anotado por Brian Rodríguez, aunque eso no fue lo único que generó polémica.

Antes de la hora de partido, al 58' con Atlas ganando 2-1, la tercera anotación rojinegra llegó al Estadio Jalisco conducto de Durdevic; no obstante, tan solo unos minutos después, el árbitro también echó abajo el tanto, dejando la ventaja rojinegra en solo uno, dejando 'vivo' a América.

América se había adelantado en el marcador | Imago7

