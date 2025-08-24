¿Vetado? Ausencia de David Faitelson en partido de Cruz Azul levanta sospechas

Este sábado, en la actividad de la jornada dos en el Apertura 2025, Cruz Azul cerró el día enfrentando a Toluca, encuentro que, a pesar de que fue transmitido en TUDN, no contó con la presencia del analista más polémico de la casa.

Después de las publicaciones que David Faitelson ha hecho en tiempos recientes, donde ha buscado demostrar irregularidades en la gestión de Iván Alonso al frente de Cruz Azul, el analista no estuvo presente en la transmisión del encuentro entre celestes y choriceros.

Luego de sus publicaciones en redes sociales, los cibernautas se han comenzado a cuestionar sobre si David Faitelson fue víctima de veto por parte de la directiva celeste, misma que se ha visto afectada por los comentarios recientes de Faitelson.

Aunque la razón no se sabe, lo cierto es que David Faitelson no estuvo en la victoria de Cruz Azul frente a Toluca, triunfo que acerca al equipo de Nicolás Larcamón al liderato general en el Apertura 2025.

