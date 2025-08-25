Tigres inició su preparación, para enfrentar a Santos Laguna, con varias ausencias

Los Tigres de la UANL arrancaron este lunes sus entrenamientos de cara al compromiso ante Santos Laguna, con varias ausencias en el plantel felino.

Diego Lainez, Ozziel Herrera y Juan Purata no estuvieron presentes, debido a la convocatoria que tuvieron por Javier Aguirre para la concentración de la selección mexicana de futbol.

Por otra parte, Joaquim Pereira tampoco trabajó con el grupo tras permanecer en Mazatlán bajo observación médica debido al contacto que tuvo con Nahuel Guzmán. El defensor llegó este lunes por la mañana a la ciudad.

Trabajo regenerativo

En cuanto a los titulares, algunos realizaron trabajo regenerativo en gimnasio, entre ellos André-Pierre Gignac y el propio Nahuel Guzmán, en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Tigres (CET).

El equipo continuará con su preparación durante la semana con miras al duelo frente a Santos, correspondiente a la próxima jornada del torneo.

Buscan terminar la mala racha

Los Tigres buscarán enderezar el rumbo después de ligar dos juegos sin conocer la victoria y de su reciente eliminación en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

