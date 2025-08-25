¡Efecto Cristante! Puebla cierra fichaje de exCorinthians

Puebla, de Hernán Cristante, busca salir del sótano general después de seis fechas disputadas en el Apertura 2025, el conjunto de la Angelópolis ha cerrado un fichaje más ahora desde Sudamérica previo a la Jornada 7.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el conjunto camotero ha concretado la llegada de Ángelo Araos, mediocampista chileno, quien tiene pasado en Corinthians y en la Liga MX con los Rayos del Necaxa. 

Ángelo Araos l IMAGO7

Historial de Ángelo Araos 

El andino llega después de muy poca actividad dentro de la cancha en los últimos dos años; Araos ha desfilado con Ponte Preta, Universidad de Chile, Necaxa, Corinthians y Antofagasta, este último club en el que hizo su debut profesional.

El mediocampista llega después de dos lesiones de ligamento cruzado anterior entre 2023 y 2024 cuando se encontraba con el Atlético Goianiense en el futbol brasileño y desde entonces apenas ha podido alinear en 12 encuentros.

Cabe mencionar, que el andino ya conoce la Liga MX después de haber arribado con los Rayos del Necaxa en 2022 y terminó saliendo definitivamente a inicios de 2024 donde disputó 32 juegos registrando dos goles y dos asistencias.

Liga MX l IMAGO7

Presente del Puebla 

Puebla vive uno de sus momentos más complicados tras seis fechas se encuentran en el fondo de la tabla con apenas cuatro unidades; producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas en el Apertura 2025.

Puebla l IMAGO7

