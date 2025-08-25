Gato Ortiz y otra polémica en el gol anulado durante el Atlas vs América

El arbitraje del partido del pasado domingo, entre las Águilas del América y los Rojinegros del Atlas, ha dado mucho de que hablar aun cuando el partido tiene más de 12 horas de haberse terminado, y ahora, la polémica del gol anulado al Atlas ha inundado las redes sociales.

En Twitter, Fernando Cevallos mostró fotos de como los vectores, durante la revisión del VAR, estuvieron mal trazados, pues (de acuerdo al periodista) la consideración del último hombre está mal.

"Además de los penales que el Gato Ortiz le “concedió” al América… Los vectores del VAR en el gol anulado al Atlas están mal trazados… ¿Por qué usan de referencia a Juárez si Reyes es el último hombre?", se lee en la publicación de Cevallos.

La publicación desató los insultos de la afición americanista, entendiendo que Cevallos es aficionado de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que ha sido muy crítico con todo lo que tenga que ver con las Águilas del América.

