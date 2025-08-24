Allan Saint-Maximin tras su debut soñado con América: "Quiero más noches como ésta"

Allan Saint-Maximin debutó con América en el duelo ante Atlas. Su entrada generó una fuerte emoción entre los aficionados de las Águilas, quienes esperaban con ansias su presencia en el equipo.

El francés fue aplaudido cada que tocaba el balón y ponía algún pase interesante en ofensiva para las Águilas. Además, se estrenó en los últimos minutos del encuentro en el Estadio Jalisco. Con una jugada la cual él inició, la finalizó con una definición correcta en el área de Atlas para darle el gol del triunfo a las Águilas.

Maximin se estrenó con gol | MEXSPORT

Maximin, feliz con su debut con las Águilas

Al finalizar el compromiso, el francés aceptó que fue "un debut soñado" su presentación en el Apertura 2025. "Dije que trataría de dar todo por el equipo y fue lo que hice hoy", declaró en entrevista con TUDN. "Me siento feliz por mi primer gol".

El atacante señaló que se sentía con el compromiso de responder ante la gente, por el cariño que le dieron desde el primer día. "Me recibieron como un rey; no había jugado ni un partido y la gente ya me estaba respaldando".

El francés tuvo un debut soñado con las Águilas | MEXSPORT

El francés se dijo contento con la Liga MX

Por otra parte, el nuevo refuerzo del equipo de Coapa compartió la alegría que le dejó sumar sus primeros minutos en la Liga MX. "Es increíble. Es lo que me gusta, lo que quería; volví a sentir el mejor sentimiento de jugar futbol. Estoy contento de estar aquí y espero tener más noches como ésta".

El francés compartió su emoción en su debut | MEXSPORT