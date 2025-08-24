Efraín Juárez confirma que llegará otro centro delantero a Pumas en este mercado

Luego del empate ante Puebla sin goles, Efraín Juárez, director técnico de Pumas, reafirmó que sí va a llegar otro ‘9’ al equipo antes del cierre de mercado de fichajes. Asimismo, señaló que está conforme con el sacrificio que Guillermo Martínez hace en esa posición, sin embargo, sabe que falta contundencia en ese sentido y están a la espera de traer competencia directa para el delantero mexicano.

IMAGO7

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre la falta de gol del 'Memote'?

Pumas solo tiene 10 goles en nueve partidos jugados entre Liga MX y Leagues Cup en este semestre. De esos, solo uno corresponde a Guillermo Martínez, su centro delantero titular. Ante esta escasez de goles, Efraín Juárez aseguró que Memote cumple otras funciones, sin embargo, sí está consciente de que hace falta contundencia, por lo que dijo que siguen en busca de un delantero para reforzar a este plantel para el resto del Apertura 2025.

“Son posiciones ofensivas que estamos buscando, el mercado todavía sigue abierto, esperamos que esta semana podamos tener noticias. Agradecer a mi directiva porque hemos hecho un trabajo en conjunto por traer lo que hemos querido y obviamente en esa circunstancia a veces no encontramos lo que queremos como Memo y el esfuerzo que hace. Pero va a llegar, estamos seguros y estamos tratando de encontrar jugadores que no son naturales y estamos trabajando para escoger lo mejor”, comentó.

IMAGO7

Efraín Juárez explica ausencia de JJ Macías

Sobre la ausencia de José Juan Macías este domingo ante La Franja, Efraín indicó que es un tema de adaptación. Aunque el delantero confirmó que estaba listo para jugar este partido de Jornada 6, el estratega de los Felinos aseguró que a Macías le ha costado el tema de la intensidad en los entrenamientos, por lo que decidieron no forzarlo. De igual manera, no descartó su presencia para la próxima semana, pero tampoco la aseguró.

“Lo de Macías estamos ahí, entrenó muy bien esta semana, no lo queremos forzar porque está en esa adaptación. Es una intensidad en los entrenamientos que le está costando y no queremos provocar circunstancias que nos puedan afectar a un corto o mediano plazo. Si esta semana sigue poniéndose a tono, puede estar en la convocatoria de la próxima semana, no lo sé, pero ojalá así sea”, agregó.

IMAGO7

Cabe resaltar que ante la ausencia de José Juan Macías y la salida de Guillermo Martínez durante el juego, Alan Medina fue quien terminó como el ‘9’ del equipo.

También te puede interesar: ¡Penal para el América! Así fue la pena máxima que marcó el 'Gato' Ortiz vs Atlas