¡Fan de honor! Nuria Diosdado se hace presente en el Jalisco previo al Atlas vs América

Nuria Diosdado acaparó los reflectores en la previa del duelo entre los Rojinegros del Atlas y las Águilas del América en el Jalisco, la mexicana apareció en el límite del rectángulo verde con su camiseta del equipo local y saludando a la fanaticada.

Fan de honor del Atlas l CAPTURA

La nadadora artística que anunció su retiro tras sus cuartos Juegos Olímpicos en París 2024 y con 29 largos años de carrera en la que logró cosechar 18 medallas portó su camiseta con su nombre y el dorsal 22.

Cabe mencionar, que en dicho partido, el inició tuvo un retraso de alrededor una hora luego de una tormenta eléctrica registrada alrededor del inmueble de Guadalajara.

Nuria Diosdado l CAPTURA

Allan Saint-Maximin a la banca

La visita del América a los Rojinegros podría representar el debut de Allan Saint-Maximin quien previamente ya fue registrado e inició en el banquillo para el partido dentro de la sexta fecha del campeonato mexicano.

El francés es catalogado como el refuerzo ‘bomba’ por parte del conjunto azulcrema, con pasado en la Ligue 1, Premier League y recientemente en la Superliga de Turquía con el Fenerbahce. El atacante llega procedente del Al Ahli de Arabia Saudita.

Cómo llegan

América llega a este juego en calidad de invicto y buscando entrar en el top tres de la tabla de clasificación tras registrar 11 unidades en cinco duelos disputados. Por su parte, los tapatíos de Diego Cocca buscan enderezar el rumbo tras la salida de Gonzalo Pineda.

Jalisco l IMAGO7

