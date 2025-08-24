Futbolista ecuatoriano fallece en trágico accidente de tránsito

Este domingo se confirmó la muerte del futbolista Marcos Olmedo, jugador del Mushuc Runa de la primera división, tras un aparatoso accidente de tránsito en la provincia de Esmeraldas, en el norte del país, frontera con Colombia. En el mismo siniestro perdieron la vida otras dos personas.

Marcos Olmedo, de 26 años, militó en clubes como Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, este último fue con el que conquistó la Copa Ecuador 2024, antes de unirse este año al Mushuc Runa, equipo que sorprendió en la Copa Sudamericana tras cerrar la fase de grupos como el mejor clasificado de todos los participantes.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió Marcos Olmedo?

Según reportes del ECU-911, la mañana de este domingo se produjo un fuerte choque entre dos vehículos en la localidad de Quinindé, en Esmeraldas. En el lugar fallecieron Olmedo y dos hombres más, de entre 30 y 34 años.

Agentes de tránsito y la Policía Nacional acudieron a la zona para recopilar evidencias que permitan esclarecer las causas del accidente.

Despiden al futbolista

Su actual club, Mushuc Runa, expresó su dolor a través de redes sociales, “Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos”.

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) lamentó el deceso del jugador, recordando su paso por diversos clubes de la LigaPro y su título reciente con El Nacional.

Otros equipos como Barcelona, Independiente del Valle, Aucas y Liga de Quito se unieron a las condolencias.

La trágica muerte de Marcos Olmedo enluta al futbol ecuatoriano y deja un profundo vacío entre sus compañeros, clubes y aficionados que lo vieron defender con pasión cada camiseta que vistió.

Terrible.!

Aquí el momento exacto del accidente de tránsito donde lamentablemente pierde la vida el jugador de fútbol Marcos Olmedo de 26 años, quien militaba en el equipo del Ponchito el Mushuc Runa.

El jugador había sido investigado anteriormente tras dar positivo por doping en…

