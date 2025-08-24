Nico Paz rechaza oferta de Tottenham, con miras a volver a Real Madrid

El mediocampista argentino Nico Paz, de 20 años, ha rechazado una oferta de 70 millones de euros del Tottenham Hotspur, según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano.

El jugador, que actualmente milita en el Como 1907 bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas, ha manifestado su deseo de permanecer en el club italiano al menos una temporada más, con la mirada puesta en un posible regreso al Real Madrid en el futuro.

Cláusula de recompra del Real Madrid

El Real Madrid mantiene una cláusula de recompra de 10 millones de euros, vigente hasta 2026, lo que le permite recuperar al futbolista en cualquier momento dentro de ese plazo. Además, el club blanco estaría dispuesto a igualar cualquier oferta recibida por Paz, con la intención de asegurar su regreso a la entidad madridista.

Durante la última campaña en la Serie B, Nico Paz tuvo un papel relevante con el Como: 6 goles y 9 asistencias, cifras que llamaron la atención de varios equipos europeos. Su rendimiento bajo la conducción de Fàbregas lo consolidó como uno de los jóvenes talentos argentinos a seguir en el fútbol continental.

Futuro inmediato

Por ahora, el plan del jugador es continuar en Italia, mientras el Real Madrid supervisa su evolución y mantiene abierta la posibilidad de reincorporarlo a medio plazo. La apuesta del club blanco refleja su interés por asegurar el futuro deportivo de uno de los centrocampistas con mayor proyección de la nueva generación.

