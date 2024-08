Nuria Diosdado sobre el error en Natación Artística en París 2024: 'Son olímpicos y todo puede pasar'

El deporte mexicano celebró la presencia de un equipo de Natación Artística en los Juegos Olímpicos de París 2024, después de 28 años, aunque en la rutina técnica, el equipo cometió un error, evidenciando la necesidad de mejorar ciertos detalles. Las sirenas mexicanas fueron penalizadas por un error en la última figura híbrida, lo que las relegó a la octava posición.

Al finalizar la presentación, los jueces demoraron en otorgar la calificación debido al error mencionado, pero la rutina mexicana, al ritmo de 'Don't Stop Me Now' de Queen, lució y enorgulleció a propios y extraños en París 2024. La penalización fue de 10 puntos, lo que colocó al equipo en el octavo lugar, por encima de Egipto y Australia.

Después de la competencia, la capitana del equipo de natación artística, Nuria Diosdado, expresó: "Se me puso la piel chinita, debutamos de una forma que no imaginábamos con un error. Somos un equipo que se ha sobrepuesto a muchas cosas.

"Me da tranquilidad que pase esto porque sabemos la garra que tenemos y va a favorecer para los dos días que quedan salgamos a matar. Es deporte, son olímpicos y todo puede pasar".

Aún así, Diosdado señaló que el equipo vive un gran momento y dejarán un gran desempeño en la competencia a pesar de que no logran ganar alguna medalla en esta ocasión.

"Este tipo de cosas pasan, por ejemplo hace dos meses le ganamos a China y a ellas las penalizaron, ahora nos toca a nosotras. No venimos por una medalla, venimos por un gran desempeño y hoy nos faltó el desempeño al que estamos acostumbradas. Ese es el riesgo, al final no fue una cuestión que no completamos sino un fallo en un movimiento. Tenemos la capacidad y estamos listas, lo que pasó hoy es una muestra de que es un deporte de perfección".

