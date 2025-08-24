¿Ponchito González se quedó con ganas de jugar en América? Las declaraciones del jugador del Atlas

En declaraciones recientes, Alfonso González fue sincero con respecto a temas de su pasado tanto en Selección Mexicana como en su carrera en Liga MX. 'Ponchito' habló acerca de la generación campeona del mundo sub 17 de la cual fue parte, además de si le hubiera gustado jugar en alguno de los cuatro grandes del futbol mexicano.

'Ponchito' González mantiene contacto con la generación dorada del 'Mini Tri'

El actual jugador de los Rojinegros del Atlas ha mencionado que de aquella generación de futbolistas que en 2011 fue campeona del mundo, aún mantiene contacto con algunos de los que fueron sus compañeros.

"Sí, con varios amigos todavía hablo. Tenemos un grupo, por lo general hablamos cuando es el aniversario", destacó.

También habló al respecto de lo que habría sido verlo en algún club de los conocidos Cuatro Grandes de la Liga MX.

"Nunca me vi en otro equipo más allá de que estuve en Monterrey que para mí también es uno de los grandes de México y el equipo al que quería regresar y quería estar era el Atlas", declaró con seguridad.

"Me hubiera encantado, tuve quizás acercamientos, pero nada muy concreto ni que se haya hecho alguna oferta ni nada, pero me hubiera encantado", agregó al respecto de su objetivo no cumplido de jugar en Europa.

'Ponchito' González sueña con un Campeonato con Atlas

También fue cuestionado acerca del apodo que tiene, ya que es un diminutivo de su nombre; asimismo, se le preguntó con respecto de lo que le falta como jugador de los Zorros.

"Desde chiquito me dicen Ponchito, ya se quedó así, no tengo ningún problema con que me lo sigan diciendo", mencionó.

"Me encantaría ser campeón con el Atlas. Es el equipo de mis amores, el equipo de toda mi vida, con ellos empecé desde chiquito y cuando me retire, ojalá pueda ser aquí, va a ser el equipo al que voy a seguir apoyando".

