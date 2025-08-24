¿Lo extraña Pumas? Gustavo del Prete marca golazo ante América

El héroe rojinegro. Gustavo del Prete se llevó los reflectores en el primer tiempo ente América y Atlas, partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025. El volante argentino marcó un golazo para igualar el partido a un gol por bando.

A pesar de que la polémica se hizo presente con un penal señalado por Marco Antonio 'Gato' Ortiz a favor de las Águilas, la primera parte cerró con broche de oro con un golazo del argentino. Este tanto significó tan sólo su segundo vistiendo el jersey rojinegro.

El golazo

Ya en los momentos finales del primer tiempo, Diego González apareció conduciendo el balón en un contragolpe, sin embargo, casi llegando al área chocó ante su propio compañero. Afortunadamente para ambos, del Prete logró llevarse el balón en conducción.

Al entrar al área, el argentino recortó hacia el centro y sin pensarlo dos veces remató cruzado con la pierna izquierda para mandar el balón directo al ángulo. El disparo de del Prete fue tan bien colocado que, aunque Luis Malagón se lanzó, no pudo hacer nada para detener el tiro.

¿Lo extraña Pumas?

El gol de del Prete llega el mismo día en el que Pumas parece estar extrañando un jugador con gol. Los universitarios, exequipo del futbolista sudamericano, empataron sin goles ante Puebla el peor equipo de toda la Liga MX.

Hay que recordar que con Pumas, del Prete disputó 54 partidos en los cuales anotó sólo siete tantos. Ahora con Atlas, suma sólo tres tantos en 21 partidos, por lo que, a pesar de su golazo ante América tiene promedio goleador muy parecido al que tuvo con Pumas.

