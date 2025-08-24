"Se ve feliz de estar en América". André Jardine elogió el debut de Allan Saint-Maximin

El estratega de las Águilas destacó la importancia de que el francés se haya incorporado al equipo
El director técnico del América, André Jardine, elogió la presentación de Allan Saint-Maximin, luego de que aseguró demostró de lo que es capaz.

“Felicidades a Maxi, gran entrada. Con 30 minutos demostró de lo que es capaz. Hay que elogiar mucho esta contratación; la institución hizo un esfuerzo por tener un jugador de este nivel. Ya está muy incorporado, parece como si tuviera más tiempo; se ve feliz de estar en América”, señaló. Maximin hizo el tanto que le dio la victoria a las Águilas

Asimismo, reveló que el flamante refuerzo del América tendrá que trabajarlo y llevarlo con calma, ya que considera que fue la incorporación más difícil.

“Creo que la incorporación de Maxi fue la más difícil. Este nivel de fichaje hay que trabajarlo, tener paciencia. Yo coincido en que los jugadores que tenemos adentro cumplen, tienen un nivel de talento muy bueno, aunque no se les considere cracks, y ellos son grandes responsables de los títulos”, concluyó.

Jardine elogió a Maximin por su debut ante Atlas
Al final, no quiso hablar sobre la polémica arbitral. “De los penales, aún no los vi, dejo que los comentaristas de arbitraje hablen y espero que el tema sea bien analizado por quien debe avalar las actuaciones de los árbitros”, concluyó.

Maximin debutó con gol ante Atlas
