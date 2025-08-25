¿Clasismo? Afición de Pumas ‘se queja’ por ser excluida de zona privilegiada en CU

Los Pumas disputaron su más reciente juego de Liga MX en Ciudad Universitaria ante el Puebla, tras el partido que terminó en repartición de unidades un video se hizo viral debido a las restricciones que imponen a las personas en una zona privilegiada en la que se encuentra la clase alta.

De acuerdo a un video posteado en la cuenta de X de Estadios de México; resalta que personas del protocolo del estadio restringen en una de las zonas de las gradas, que se ubica enfrente de la planta baja, con la intención de que no molesten a los de clase alta durante el partido.

En las imágenes se pueden observar como al menos cuatro personas ponen una cinta amarilla para delimitar la separación entre la gente de las gradas con las que se encuentran en el palco.

Incluso se ve a una mujer pidiendo a un aficionado con el jersey de Pumas que se aleje y se ubique más abajo mientras empiezan a delimitar el territorio con la planta baja. Se menciona que está en el palco principal, del lado del Palomar.

Inicio de Pumas

Mientras tanto, en el ámbito deportivo los Pumas siguen sin poder convencer y tras seis fechas disputadas en el Apertura 2025 se ubican en el decimotercer puesto con apenas seis unidades; producto de un empate, tres empates y dos derrotas.

Llegará otro delantero

Los universitarios esperan el arribo de un delantero antes del cierre de transferencias, hasta el momento las visorias estarían puestas en el futbol sudamericano, que se estaría haciendo realidad con la salida de Piero Quispe.

