¿Cuántos años de cárcel podría recibir Julio César 'N'?

El pasado sábado 23 de agosto el mundo del boxeo mexicano fue sacudido luego de que se diera a conocer que Julio César 'N' Había sido vinculado a proceso tras ser acusado presuntamente de participar con el crimen organizado.

Sin embargo, el juez federal, Enrique Hernández Miranda comunicó que el escampen mundial enfrentará un proceso de libertad condicional hasta la segunda audiencia, que se realizará en noviembre en Hermosillo, Sonora.

En medio de esta controversia, apareció Rubén Fernando Benítez, abogado del boxeador mexicano salió al paso de las especulaciones a hablar sobre la posible condena que enfrentaría el nacido en Sinaloa.

¿Cuál es la condena que podría enfrentar Julio Cesar 'N'?

“La pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses, y si es condenado, la pena oscila en un mínimo de cuatro a un máximo de ocho años”, declaró Enrique Miranda.

“Aquí tenemos un tema muy, pero muy grave. Tenemos una Fiscalía Federal que atribuye participación en una organización peligrosísima con base en anécdotas”, comentó sobre las acusaciones que vinculan al púgil de 39 años con el Cartel de Sinaloa.

Plazo de investigación

Una vez otorgada su libertad condicional, saldrá del Centro de Justicia Penal de Hermosillo, donde se encontraba desde el pasado lunes cuando Estado Unidos lo entregó a México.

El plazo de la investigación culmina el próximo 24 de noviembre y será en ese momento, cuando se conozca el dictamen final sobre el caso.

